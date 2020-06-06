Марко Михкельсон: США сделали лишенный стратегических соображений подарок Путину

«Это очень тревожащая новость. Если это политическая месть президента США Германии (низкие оборонные затраты, решение Меркель не участвовать в саммите «Большой семерки») и тем самым понизится общая европейская способность к сдерживанию (даже если тысячу военнослужащих, например, отправят в Польшу), это лишенный каких-либо стратегических соображений подарок Путину», - написал Михкельсон в социальных сетях.

«Американский генерал в отставке и бывший глава EuCom Бен Ходжес считает решение Трампа колоссальной ошибкой. С 2014 года США увеличивали свое военное присутствие в Европе, особенно на восточном фланге НАТО. Эстония также посредством оборонных инвестиций и мер сдерживания США за минувшее десятилетие существенно укрепила свою безопасность», - напомнил Михкельсон.

«Для нас важно, чтобы присутствие США в Европе в целом, а особенно на восточном фланге НАТО не сокращалось. Особенно важно было бы добиться постоянного присутствия США на север от Сувалкского коридора, то есть в Балтийских странах. К сожалению, подтекст этой новости — это то, чего мы как союзники НАТО не хотели бы видеть», - написал Михкельсон, сославшись на поступившую в пятницу информацию из правительственных источников США, согласно которой США к сентябрю планируют вывести из Германии тысячи военнослужащих.

В Германии на постоянной основе служат 34 500 военнослужащих США, но правительство планирует отозвать 9500 из них, передал The Wall Street Journal.

Кроме того, согласно решению, в Германии сможет одновременно находиться до 25 000 военнослужащих США. Число находящихся в Германии военнослужащих из США может подниматься до 52 000, например, во время смены подразделений или военных учений.

Согласно источникам, изменения основаны на меморандуме Белого дома, который недавно подписал советник по безопасности Роберт О’Брайен, передал портал ERR.

Согласно одному из источников, вывод части военнослужащих обсуждалось в Белом доме еще с сентября и не связано с недавним решением канцлера Ангелы Меркель не участвовать в саммите Большой семерки, который Трамп в конце июня проведет в Вашингтоне.