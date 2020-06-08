Пн, 8.06.2020
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  • Министр Ааб рассказал, как в Эстонии обстоят дела с запасом средств индивидуальной защиты

Министр Ааб рассказал, как в Эстонии обстоят дела с запасом средств индивидуальной защиты

Яак Ааб.

ФОТО: Madis Veltman

После кризиса, вызванного распространением коронавируса, в Эстонии гораздо лучше обстоят дела с запасом средств индивидуальной защиты, передает Rus.ERR.

Запаса защитных масок в государственных учреждениях Эстонии и в резервах хватит более, чем на месяц, сказал ERR министр государственного управления Яак Ааб.

"В настоящее время их так много не используют, так что этих запасов хватит и дольше, если не начнется противоположная тенденция, то есть новая вспышка заболевания. Надеемся, что этого не случится. В любом случае мы готовы", - сказал Ааб.

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