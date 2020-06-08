Видео ⟩ В рижской Maxima вода течет с потолка и бьет из пола

Видео произошедшего очевидец опубликовал в социальной сети Facebook.

Видео: ЧП в Maxima на улице Сахарова

Rus.TVNET связался с руководителем отдела коммуникации Maxima Лене Дупате-Угуле. Она сообщила, что проинформирована о произошедшем.

В настоящее время магазин Maxima и другие магазины, находящиеся в здании закрыты, на место происшествия отправлена ремонтная бригада.

Известно, что в торговом центре течет как с потолка, так и "фонтанирует из пола". Причиной произошедшего представитель компании называет нагрузку на систему городской канализации, которая не выдержала такого напора.

О том, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий затопления, пока не известно.

Напомним, гроза, начавшаяся во второй половине дня в понедельник, больше всего затронула Земгале, Ригу и окрестности столицы, следует из метеорологической информации и фотографий очевидцев в соцсетях.

Больше всего сообщений о крупном граде на данный момент получено из Кегумса, а также Стопиньского и Гаркалнского края, где диаметр некоторых градин достигал четырех сантиметров.