Названа страна Европы, сильнее всех финансово пострадавшая от последствий пандемии

Одной из самых обедневших стран также признали Румынию. А вот в Скандинавии негативные последствия кризиса менее всего отразились на уровне жизни.

Треть всех опрошенных уверены, что их финансовое благосостояние будет снижаться в ближайшие шесть месяцев, только 23 процента респондентов ожидают улучшение ситуации.

Более половины (54 процента) заявили о снижении доходов, а треть опрошенных стали более осторожными с расходами.

Каждый пятый житель Европы начал жить в долг, чтобы покрыть повседневные расходы.

Опрос был проведен в мае с участием 4800 человек из 24 европейских стран.