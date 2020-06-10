Департамент здоровья рекомендует по возможности избегать общественного транспорта

По ее словам, по результатам опроса заразившихся они выявили два основных места, в каких люди, по их собственной оценке, могли заразиться коронавирусом: магазины и общественный транспорт.

Эпик отметила, что иногда использование общественного транспорта неизбежно, но если поездка предстоит короткая или на улице стоит хорошая погода, то Департамент здоровья рекомендует предпочесть пешую прогулку или поездку на велосипеде.