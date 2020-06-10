Департамент здоровья рекомендует по возможности избегать общественного транспорта

Департамент здоровья рекомендует сводить к минимуму поездки на общественном транспорте для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией, сообщила Rus.ERR глава Пыхьяского регионального отдела Департамента здоровья Эстер Эпик.
По ее словам, по результатам опроса заразившихся они выявили два основных места, в каких люди, по их собственной оценке, могли заразиться коронавирусом: магазины и общественный транспорт.
Эпик отметила, что иногда использование общественного транспорта неизбежно, но если поездка предстоит короткая или на улице стоит хорошая погода, то Департамент здоровья рекомендует предпочесть пешую прогулку или поездку на велосипеде.
«Уместно носить с собой маску и пользоваться ей в час пик. Но надо делать это правильно, т.е. после использования выбрасывать маску в мусорный ящик, а не пользоваться ей снова», - добавила Эпик.