Есть ли основание избегать тех, кто переболел Covid-19?

Встречаются со страхом или как минимум со сдержанностью

Внимание Re:Check привлек рассказ фотографа Гатиса Розенфелдса в журнале Ir. Несмотря на то, что болезнь побеждена, Розенфелдсу пришлось столкнуться с людьми, которые его боятся и не хотят, чтобы Розенфелдс их фотографировал. Фотограф рассказал нам: хотя большинство людей относятся к нему, как прежде, пришлось отменить три крупных проекта. Это особенно неприятно во время кризиса, когда работники творческого ремесла переживают резкий спад дохода. "Были ситуации, когда ты видишь явно выраженный страх", - рассказывает фотограф. Однако Розенфелдс говорит, что зла не держит, от потерь оправится и даже может понять страх людей.

Re:Check поинтересовался и у других, кто переболел Covid-19, о схожем опыте. Среди них были как те, кто публично говорил о своей болезни, так и люди, которые открыто своей историей не делились.

Кардиолог и депутат Сейма Андрис Скриде (Для развития/ За!) о своем выздоровлении сообщил на Facebook. Он хотел обратить внимание, что медики особо подвержены риску во время такого кризиса, поэтому тем более важно найти дополнительные средства для зарплат медиков и здравоохранения.

Так как в основном Скриде находиться в среде медиков, с большим страхом или неприязнью он не сталкивался. Пациенты тоже визиты не отменяют. Однако в Сейме он иногда чувствовал, что поначалу в его присутствии коллеги ведут себя осторожнее, чем обычно. Скриде подчеркивает, что это совершенно неуместно. Тех, кто уже переболел, "следует бояться меньше всего".

No Covid- No Covid-

От Covid-19 выздоровел и актер театра "Дайлес" Никлавс Курпниекс. Его рассказ и аргументы аналогичны. Большой страх окружающих не чувствовал, хотя некоторые, кому упоминал о болезни, изначально были немного сдержаны, а от других чувствовал также любопытство и интерес. Тем, кто немного переживал, что в его компании может быть небезопасно, Курпниекс говорил: "Я, старик, для тебя безопаснее, чем любой другой человек".

Те, кто выздоровел - не опасны

По большому счету Курпниекс прав, подтверждает главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна. Действительно, можно сказать, что те, кто переболел болезнью, менее опасны.

"Они переболели, вируса больше нет, антитела у человека есть, что важно, потому что во второй раз вряд ли заболеет", – подчеркивает она.