Франция откроет границы для жителей ЕС 15 июня

15 июня Франция открывает границы для путешественников из ЕС и некоторых других европейских государств. Теперь отправляться в 14-дневный карантин не надо, однако для жителей Испании и Великобритании ограничения сохраняются, передает ERR.
«Учитывая благоприятное развитие санитарной ситуации во Франции и в Европе, а также в соответствии с представленными рекомендациями Еврокомиссии, Франция снимает с 00:00 15 июня все ограничения на пересечение своих внутренних европейских границ (сухопутных, воздушных и морских), введенных для борьбы с пандемией COVID-19», - говорится в совместном коммюнике глав МИД и МВД страны.
Без ограничения во Францию смогут въезжать граждане стран Европейского союза, а также Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сен-Мартена, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана. Им не нужно иметь при себе сертификат об отсутствии коронавируса или отправляться на 14-дневный карантин.