Франция откроет границы для жителей ЕС 15 июня

«Учитывая благоприятное развитие санитарной ситуации во Франции и в Европе, а также в соответствии с представленными рекомендациями Еврокомиссии, Франция снимает с 00:00 15 июня все ограничения на пересечение своих внутренних европейских границ (сухопутных, воздушных и морских), введенных для борьбы с пандемией COVID-19», - говорится в совместном коммюнике глав МИД и МВД страны.