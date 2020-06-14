Галерея ⟩ На площади Вабадузе в честь жертв депортаций установлен "Вагон слёз"

Экран, установленый там же на площади, дает обзор более чем 12 000 имен, которых затронули события 79-летней давности.

В ночь на 14 июня 1941 года в Эстонии произошли массовые депортации, в ходе которых репрессивные органы Советского Союза депортировали в Сибирь около 10 000 человек, включая младенцев и прикованных к постели пожилых людей. Почти 6000 эстонских детей, женщин и мужчин были убиты или убиты.