Галерея ⟩ На площади Вабадузе в честь жертв депортаций установлен "Вагон слёз"

На площади Вабадузе в Таллинне сегодня, в годовину июньских депортаций, можно увидеть инсталляцию под названием «Вагон слёз», пишет Postimees.
Созданный по задумке Эстонского института прав человека "Вагон слёз" призван почтить память тысяч жертв депортации 1941 года.
Экран, установленый там же на площади, дает обзор более чем 12 000 имен, которых затронули события 79-летней давности.
В ночь на 14 июня 1941 года в Эстонии произошли массовые депортации, в ходе которых репрессивные органы Советского Союза депортировали в Сибирь около 10 000 человек, включая младенцев и прикованных к постели пожилых людей. Почти 6000 эстонских детей, женщин и мужчин были убиты или убиты.
По данным Института по правам человека, голубые воздушные шары олицетворяют «слезы депортированных», при этом вагон направлен на восток.