Мужчина, обвиняемый в убийстве пожилой женщины, своей вины не признает

В октябре прошлого года полицейские взяли под стражу в Пайде 41-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения, который подозревался в нанесении телесных повреждений знакомой 88-летней женщине, повлекших ее смерть, пишет Järva Teataja.
23 октября 2019 года в 18:45 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Пярну в Пайде ударили женщину, у нее отсутствовали признаки жизни. Незамедлительно отреагировавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили в квартире тело 88-летней женщины с признаками насилия.
Руководитель пайдеского полицейского участка Маргус Тоомсалу сказал, что, по первоначальным данным, 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения неоднократно ударил 88-летнюю женщину, в результате чего она получила повлекшие смерть телесные повреждения. «Мужчина покинул место происшествия до прибытия полиции, но патрули обнаружили его через несколько минут и задержали как подозреваемого в совершении преступления», - сказал Тоомсалу прошлой осенью.
Теперь, когда прошло более полугода, первое заседание было 22 мая, следующие запланированы на 19 и 25 июня, судебная тяжба назначена на 26 июня.
Пресс-секретарь Ляэнаской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд отметила, что мужчина обвиняется в том, что в октябре 2019 году в состоянии алкогольного опьянения в находящейся в Ярвамаа квартире ударил знакомую пожилую женщину по голове и телу, причинив пострадавшей телесные повреждения, которые привели к ее смерти. «Также обвиняемому вменяется избиение мужчины в этом же месте. Обвиняемый себя виновным не признает, обвинение предъявлено в ходе общего производства», - сказала она.