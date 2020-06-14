Мужчина, обвиняемый в убийстве пожилой женщины, своей вины не признает

23 октября 2019 года в 18:45 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Пярну в Пайде ударили женщину, у нее отсутствовали признаки жизни. Незамедлительно отреагировавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили в квартире тело 88-летней женщины с признаками насилия.

Руководитель пайдеского полицейского участка Маргус Тоомсалу сказал, что, по первоначальным данным, 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения неоднократно ударил 88-летнюю женщину, в результате чего она получила повлекшие смерть телесные повреждения. «Мужчина покинул место происшествия до прибытия полиции, но патрули обнаружили его через несколько минут и задержали как подозреваемого в совершении преступления», - сказал Тоомсалу прошлой осенью.

Теперь, когда прошло более полугода, первое заседание было 22 мая, следующие запланированы на 19 и 25 июня, судебная тяжба назначена на 26 июня.