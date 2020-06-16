Движение на внутриквартальных дорогах в Кесклинне станет безопаснее

«Мы очень серьезно относимся к повышению безопасности на дорогах в Кесклинне и поэтому в этом году в районе будет установлено десять дорожных порогов для успокоения движения на внутриквартальных дорогах», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства пороги будут установлены на улицах Ластекоду, Выйстлузе, Кеваде, Рауа, Суйтсу, Вирмалисе, Таре, Виадукти, а также на Пярнуском шоссе и перекрестке улиц Фельманни и Вильмси. Всего на улицах Таллинна будет установлено 87 асфальтовых порогов. Работы осуществляет фирма AS TREF Nord. Стоимость работ составляет 307 000 евро. Срок окончания – сентябрь.

Дорожный порог (лежачий полицейский) – это возвышение на дороге, которое препятствует превышению скорости. Порог сделан из асфальта и бетона, так как такое решение является более долговечным и обеспечивает плавное преодоление порога, при этом вынуждая снизить скорость.