Ср, 17.06.2020
Миллениалы не предусмотрели эпидемию, которая в очередной раз напомнила и о том, что идею частной собственности хоронить рано. Олеся Лагашина
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В тяжелом ДТП с участием двух автомобилей пострадали семь человек

В тяжелом ДТП с участием двух автомобилей пострадали семь человек

Kiirabi

ФОТО: Arvo Meeks

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, сегодня утром в Пярнумаа произошло ДТП, в котором пострадали семь человек.

Сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в 7.35. По предварительным данным, в деревне Соомра Пярнуского уезда на 11-м километре дороги Кихлепа — Лепаспеа столкнулись легковые автомобили Dacia и Opel. В результате ДТП один автомобиль вылетел в кювет, а вторая машина перевернулась на крышу.

В автомобилях, по первоначальным данным, находились семь человек. Они все получили травмы и доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ