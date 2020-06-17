В тяжелом ДТП с участием двух автомобилей пострадали семь человек

Сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в 7.35. По предварительным данным, в деревне Соомра Пярнуского уезда на 11-м километре дороги Кихлепа — Лепаспеа столкнулись легковые автомобили Dacia и Opel. В результате ДТП один автомобиль вылетел в кювет, а вторая машина перевернулась на крышу.