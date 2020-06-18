Чт, 18.06.2020
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Студия Postimees: что нужно делать, чтобы проект Rail Balticа не закрылся?
15:00

Таави Аас.

ФОТО: Tairo Lutter

Аудит Европейской контрольной палаты показал, что проект Rail Baltica рискует оказаться нереализованным. Эксперты пришли к выводу, что план экономически невыгоден и дорожает с каждым годом. 

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Смотрите интервью в 15:00!

  • Чем чревато для Rail Baltica заключение Европейской контрольной палаты? 
  • Можно ли рассчитывать на то, что финансирование со стороны ЕС продолжится? 
  • Способны ли экономические власти Балтийских стран планировать многолетние проекты?
  • Проект дорожает как на дрожжах. Можно ли предполагать, что часть денег уходит не по назначению?
  • В какой фазе находится строительство железной дороги? 

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