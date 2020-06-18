Студия Postimees: что нужно делать, чтобы проект Rail Balticа не закрылся?
Аудит Европейской контрольной палаты показал, что проект Rail Baltica рискует оказаться нереализованным. Эксперты пришли к выводу, что план экономически невыгоден и дорожает с каждым годом.
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Смотрите интервью в 15:00!
- Чем чревато для Rail Baltica заключение Европейской контрольной палаты?
- Можно ли рассчитывать на то, что финансирование со стороны ЕС продолжится?
- Способны ли экономические власти Балтийских стран планировать многолетние проекты?
- Проект дорожает как на дрожжах. Можно ли предполагать, что часть денег уходит не по назначению?
- В какой фазе находится строительство железной дороги?