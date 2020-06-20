Лукашенко объяснил отказ от ограничений по коронавирусу стремлением сохранить независимость Белоруссии

"Я видел много месяцев тому назад, что от нас хотят. Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он подчеркнул, что это не бравада, а выбранный путь реагирования на пандемию, в частности решение не останавливать производства и экономику, фактически позволил сохранить страну.

"Мы работаем сегодня, хоть как-то дышим. А хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Дальше вы больше поймете, что это правда", - добавил Лукашенко.

Президент не уточнил, кто такие "они".