Лукашенко объяснил отказ от ограничений по коронавирусу стремлением сохранить независимость Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает считать правильным отсутствие ограничительных мер в период пандемии коронавируса. В противном случае Беларусь прекратила бы существование как независимое государство, считает он.
"Я видел много месяцев тому назад, что от нас хотят. Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.
Он подчеркнул, что это не бравада, а выбранный путь реагирования на пандемию, в частности решение не останавливать производства и экономику, фактически позволил сохранить страну.
"Мы работаем сегодня, хоть как-то дышим. А хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Дальше вы больше поймете, что это правда", - добавил Лукашенко.
Президент не уточнил, кто такие "они".
Как сообщалось, в Белоруссии в период пандемии не вводилось централизованных ограничительных мер. Также Беларусь стала единственной страной в регионе, которая оставила границы открытыми. В стране насчитывается около 55 тыс. случаев заболевания коронавирусом.