Нужна самоизоляция или нет? МИД Эстонии обновил для туристов список стран

Самоизоляция с новой недели не действует для приезжающих из Австрии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Латвии, Норвегии, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии, если в этих странах человек находился 14 дней перед приездом в Эстонию.

Самоизоляцию с новой недели не должны будут соблюдать и люди, прибывшие из Бельгии, где существенно сократилось относительное число зараженных.

Правительство 28 мая одобрило решение, которое позволяет с 1 июня пересекать границу Эстонии людям, прибывающим в страну из европейских стран. В Эстонию могут приехать люди без симптомов болезни, которые прибывают из государств Европейского союза или Шенгенского договора, а также из Великобритании и Северной Ирландии.

Информацию о странах и требованиях для прибывающих из Европы можно найти на сайте МИД.

Список обновляется каждую пятницу и начинает действовать со следующего понедельника. По прибытии в Эстонию следует провести 14 дней в карантине в случае, если человек приехал из страны, в которой количество заболевших на 100 000 населения превышает 15. При прибытии из страны с меньшим числом заболевших в карантине находиться не нужно.