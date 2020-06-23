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Вспышка коронавируса: в двух регионах Германии вновь ужесточены карантинные меры

Гютерсло, Германия, 23 июня 2020 года.

ФОТО: Martin Meissner/AP

В округе Гютерсло на западе Германии ужесточаются карантинные меры из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2на скотобойне компании Tönnies. Об этом объявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет во вторник, 23 июня. По его словам, локдаун будет введен в Гютерсло на неделю, до 30 июня, но может быть продлен, передает Deutsche Welle.

Согласно решению правительства региона, в Гютерсло снова будут запрещены встречи трех и более человек, если они не проживают совместно, закроются кинотеатры, выставки, музеи, бары и фитнес-студии. Магазины и рестораны останутся открытыми, их посетители должны, как и прежде, соблюдать необходимые требования гигиены. Это первый случай, когда на территории Германии почти полностью возобновляются ограничения, впервые введенные из-за пандемии коронавируса в марте.  Спустя два месяца, в мае, большинство ограничительных мер были отменены во всех федеральных землях.

Спустя несколько часов земельный министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман объявил о введении локдауна также в соседнем с Гютерсло округе Варендорф.

Лашет пояснил, что жители Гютерсло смогут выезжать из округа, но "это будет контролироваться". 29 июня в Северном Рейне - Вестфалии начинаются школьные каникулы, которые продлятся до 11 августа.

23 июня в Гютерсло открылся специализированный медицинский центр для тестирования на коронавирус тех жителей округа, которые не имеют характерных для заражения коронавирусом симптомов.

В Гютерсло проживают около 370 тысяч человек. 20 июня мясокомбинат компании Tönnies в городе Реда-Виденбрюк на севере округа был закрыт на 14 дней из-за вспышки коронавируса. Инфекция выявлена уже у более 1500 сотрудников. 20 июня режим самоизоляции был введен в одном из районов города Верль, где проживают многие инфицированные сотрудники Tönnies. Глава округа Гютерсло Свен-Георг Аденауэр заявлял, что угроза распространения вируса за пределами комбината носит "незначительный характер". 

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