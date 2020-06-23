Вспышка коронавируса: в двух регионах Германии вновь ужесточены карантинные меры

Согласно решению правительства региона, в Гютерсло снова будут запрещены встречи трех и более человек, если они не проживают совместно, закроются кинотеатры, выставки, музеи, бары и фитнес-студии. Магазины и рестораны останутся открытыми, их посетители должны, как и прежде, соблюдать необходимые требования гигиены. Это первый случай, когда на территории Германии почти полностью возобновляются ограничения, впервые введенные из-за пандемии коронавируса в марте. Спустя два месяца, в мае, большинство ограничительных мер были отменены во всех федеральных землях.

Спустя несколько часов земельный министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман объявил о введении локдауна также в соседнем с Гютерсло округе Варендорф.

Лашет пояснил, что жители Гютерсло смогут выезжать из округа, но "это будет контролироваться". 29 июня в Северном Рейне - Вестфалии начинаются школьные каникулы, которые продлятся до 11 августа.

23 июня в Гютерсло открылся специализированный медицинский центр для тестирования на коронавирус тех жителей округа, которые не имеют характерных для заражения коронавирусом симптомов.