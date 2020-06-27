Мартин Хельме: теперь, когда Март отказывается от поста, я не возьму самоотвод

Планируете ли Вы баллотироваться на пост председателя партии?

Я уже был назначен председателем партии в округах. Это не первый раз. Я всегда отказывался, потому что не хотел баллотироваться против Марта. Но теперь, раз Март отказывается, я не отступлю.

Может ли такое решение быть связано с тем, что видите Марта Хельме следующим президентом?

Мы, несомненно, должны договориться о кандидате в президенты в рамках коалиции. И эти идеи уже несколько раз обменивались на уровне партийных лидеров в этом году. Наше главное желание - сначала договориться о том, каким должен быть следующий президент или что мы ожидаем от следующего президента: как он себя ведет, каков его стиль, что мы ожидаем от него, а затем мы можем начать искать там людей. В общем, все всегда сводится к человеку. Но я думаю, что если Март больше не будет председателем партии, в некотором смысле его игровое поле будет расширяться.

Почему вы хотите, чтобы нынешний президент подал в отставку?

На мой взгляд, нынешний президент нарушил свою присягу с самого начала своего срока полномочий, постоянно нарушая Конституцию, вмешиваясь в повседневную политику, очень узко используя свое право вето по политическим причинам, которых у него нет. Начнем с того, что за эту работу он взял более высокую зарплату с эстонского налогоплательщика. Все, что он делал, было сделано плохо и неправильно, и я уверен в том, что он постоянно нарушает закон.

Это больше политическая риторика?

Проблема в том, что президент не должен заниматься повседневной политикой, а этот президент занимается повседневной политикой с первого служебного дня. Это означает, что он должен быть дисквалифицирован как президент.

Но как президент может уйти в отставку?

У нас есть механизмы. Для этого потребуется очень большое количество голосов в Рийгикогу, которого, конечно, в настоящее время не будет. В своем послании я все же хотел бы очень четко указать, что наш президент фактически не выполняет свою клятву при исполнении служебных обязанностей и не следует закону.

И в этом Вы его обвиняете?