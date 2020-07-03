Пт, 3.07.2020
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Фото ⟩ В Риге еще одна машина ушла под асфальт

ФОТО: скриншот/twitter.com/gi_ginc

В четверг, 2 июля, еще одна машина в Риге ушла под асфальт, сообщает Rus.TVNET.

В социальных сетях вновь начали стремительно распространятся кадры со ставшей уже вполне традиционной для Риги картиной, только на этот раз в яму угодила передняя часть автомобиля марки Citroen.

Автомобиль въехал в яму, вырытую во время ремонтных работ.

Стоит отметить, что во время ремонтных работ на улице Эдуарда Смильгя стояли все ограничивающие и предупреждающие знаки, подтвердили порталу Apollo в отделе коммуникации Rīgas ūdens, добавив, что на данный момент причины аварии остаются невыясненными. 

Согласно предварительной информации, в этом ДТП никто не пострадал. На место прибыла дорожная полиция. 

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