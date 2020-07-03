Фото ⟩ В Риге еще одна машина ушла под асфальт

В социальных сетях вновь начали стремительно распространятся кадры со ставшей уже вполне традиционной для Риги картиной, только на этот раз в яму угодила передняя часть автомобиля марки Citroen.

Автомобиль въехал в яму, вырытую во время ремонтных работ.

Стоит отметить, что во время ремонтных работ на улице Эдуарда Смильгя стояли все ограничивающие и предупреждающие знаки, подтвердили порталу Apollo в отделе коммуникации Rīgas ūdens, добавив, что на данный момент причины аварии остаются невыясненными.