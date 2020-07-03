ЦИК РФ утвердил окончательные итоги голосования по поправкам к Конституции

Центральная избирательная комиссия РФ утвердила итоги голосования по поправкам к Конституции РФ. Решение в пятницу, 3 июля, было принято единогласно, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. В постановлении отмечается, что внесение изменений в основной закон одобрили 77,92 процента участников, против высказались 21,27 процента, передает Deutsche Welle.
Памфилова также указала, что в выборах имели возможность участвовать 109,2 миллиона россиян, на участки пришли 74,2 миллиона (67,97 процента). "По закону количество граждан, принявших участие в голосовании, определяется по количеству бюллетеней в ящиках для голосования. Были и такие, кто брал бюллетени и уходил. Поэтому здесь точная норма - только по бюллетеням, которые оказались в ящиках для голосования", - сообщила она. Памфилова подчеркнула, что "документы, протоколы, сводные таблицы объективно отражают все результаты прошедшего голосования".
Масштабные нарушения при голосовании
Между тем независимые наблюдатели отметили беспрецедентные фальсификации во время голосования. В частности, по данным движения "Голос", избирательные комиссии грубо превышали свои полномочия и занимались незаконной агитацией. Движение также заявило о многократном голосовании, вбросах и аномальной явке. Несмотря на запрет публиковать результаты до закрытия участков на законодательном уровне, ЦИК обнародовал первые итоги еще до окончания голосования.
Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего президента РФ Владимира Путина в стремлении стать пожизненным президентом. Согласно действующей Конституции РФ, президент страны не может оставаться на этом посту более двух сроков подряд. Поправки обнуляют президентские сроки Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах и в результате оставаться у власти до 2036 года.