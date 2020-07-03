ЦИК РФ утвердил окончательные итоги голосования по поправкам к Конституции

Памфилова также указала, что в выборах имели возможность участвовать 109,2 миллиона россиян, на участки пришли 74,2 миллиона (67,97 процента). "По закону количество граждан, принявших участие в голосовании, определяется по количеству бюллетеней в ящиках для голосования. Были и такие, кто брал бюллетени и уходил. Поэтому здесь точная норма - только по бюллетеням, которые оказались в ящиках для голосования", - сообщила она. Памфилова подчеркнула, что "документы, протоколы, сводные таблицы объективно отражают все результаты прошедшего голосования".

Масштабные нарушения при голосовании

Между тем независимые наблюдатели отметили беспрецедентные фальсификации во время голосования. В частности, по данным движения "Голос", избирательные комиссии грубо превышали свои полномочия и занимались незаконной агитацией. Движение также заявило о многократном голосовании, вбросах и аномальной явке. Несмотря на запрет публиковать результаты до закрытия участков на законодательном уровне, ЦИК обнародовал первые итоги еще до окончания голосования.