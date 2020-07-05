В эстонских вузах рекордно выросло число заявлений на поступление

Рекордное число заявлений было подано в Таллиннский университет и Эстонскую художественную академию. Рост числа желающих учиться отмечается и в Тартуском университете. Причиной популярности высшего образования стал весенний коронавирусный кризис, передает Rus.ERR.
"Влияние коронавируса добралось и до магистерских программ. Например, в два раза больше, чем в прошлом году, было подано заявлений в магистратуру по сестринскому делу", – отметила глава приемной комиссии Тартуского университета Туули Кальдма.