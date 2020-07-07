Тяжелое ДТП в Тарту: погиб водитель электросамоката

"Резко затормозившего для избежания столкновения с ехавшим по главной дороге фургоном 49-летнего мужчину отбросило с электросамоката к заднему колесу фургона", - сказал работавший на месте происшествия тартуский аварийный полицейский Рандо Йыэметс.

К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На нем не было шлема, который мог бы спасти от самых трагических последствий. Тем более, самые тяжелые травмы он получил именно в области головы.