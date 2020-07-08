Итоги проверки: лишь на девяти из 58 строительных площадок были соблюдены требования безопасности

Об этом сообщила пресс-служба инспекции, отметив, что строительный сектор - это сфера с высоким уровнем опасности, на которую Трудовая инспекция обращает особое внимание. Основными причинами несчастных случаев, которые происходят в строительном секторе, является падение с высоты. Почти все эти несчастные случаи можно было бы предотвратить, если бы работодатель и работник с большей серьезностью отнеслись к обеспечению безопасности во время работы на высоте.

В ходе целенаправленной проверки были проверены строительные площадки в Харьюмаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Пыльвамаа, Рапламаа, Сааремаа, Тартумаа, Ввлгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа. Проверки проводились в отношении эргономики, орудий труда, наличия стремянок и строительных лесов, средств индивидуальной защиты, работ на крышах и документации.

Больше всего проблем инспекторы по труду обнаружили с защитными ограждениями, установленными перед открытыми проемами и лестницами, а также в плане содержания в исправности строительных лесов.

На многих строительных лесах полностью или частично отсутствовали защитные ограждения, промежуточные перегородки или нижние защитные ограждения.

Все проверенные строительные подъемники соответствовали требованиям. Снизилось число нарушений, связанных с исправностью стремянок и их использованием.

По-прежнему проблемной осталась ситуация со средствами индивидуальной защиты. На одной трети объектов работникам не были выданы средства для защиты от падений. Только на двух объектах все монтажные пояса, ремни, тросы и веревки безопасности было в полном порядке.

Также по-прежнему проблемным является использование защитных шлемов. Шлемы работникам выданы, однако они не хотят их носить, т.к. шлемы не имеют ремешка под подбородком, и когда человек наклоняется, шлем спадает. Работодателям следует приобрести нормальные шлемы.

Работы на крыше на посещенных объектах выполнялись мало, однако практически на половине объектов, где они все же проводились, были обнаружены нарушения.

Планы производственной безопасности на строительных объектах были составлены и отредактированы с учетом актуальной информации, и по большей части работники были с ними ознакомлены.