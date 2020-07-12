Видео ⟩ Тайвань мог спасти мир от Covid-19, но к нему не прислушались

Программа "Территория лжи" выясняет, на самом ли деле Всемирная организация здравоохранения действовала недостаточно оперативно, а Китай скрывал информацию об опасности заболевания. Но такой информацией обладал Тайвань и готов был ей поделиться. Но к его мнению в ВОЗ не прислушались. Отслеживаем хронологию событий.
На рынке в Ухане, откуда, по официальной версии, начала распространяться инфекция, более тысячи торговых мест. На открытом пространстве здесь торгуют сырым мясом, морскими продуктами и живыми животными. И там же готовят еду.
В конце прошлого года врачи Уханьской больницы обратили внимание на то, что больные, поступавшие туда с пневмонией, в большинстве работали именно на этом рынке.
Тогда же было установлено, что вызывает заболевание неизвестный до сих пор вирус.
В последний день 2019 года Китай информировал Всемирную организацию здравоохранения о сорока четырех жертвах неизвестного вируса.
На следующий день рынок был закрыт, проведена дезинфекция территории. А в ВОЗ создали специальную группу по наблюдению за распространением заболевания.
ВОЗ работает как секретариат, это международная организация под эгидой ООН. Поэтому в ее работу входит консультирование стран-участниц без каких-либо юридических оснований отслеживать, как страны выполняют эти рекомендации.
Тайвань действовал стремительно. На острове проверяли состояние здоровья всех пассажиров из Уханя, а также отправили в Ухань своих специалистов. У Тайваня уже был опыт действий в условия распространения предыдущего вируса SARS.
Семнадцать лет тому назад Китай тоже предпринял попытку скрыть истинную ситуацию с заболеванием SARS. И тогда на Тайване от вируса погибли 73 человека.
5 января ВОЗ опубликовала информацию о вспышке заболевания и о том, что возбудитель не известен. Другим странам никаких рекомендаций по поводу мер предосторожности ВОЗ не рассылала.
12 января Китай объявил о расшифровке ДНК вируса. А на следующий день на Тайване зарегистрировали первый случай инфицирования за пределами Китая. ВОЗ в свою очередь сделала заявление, что нет никаких доказательств того, что вирус передается от человека к человеку.
Но уже в то время тайваньские специалисты, побывавшие в Ухане, сообщили, что, скорее всего, человек может заражать новым вирусом другого человека.
И именно они предупредили, что новое заболевание более опасно, чем считалась ранее, а также о том, что врачи в Ухане считают ситуацию крайне серьезной.
Тайбэй действовал незамедлительно и объявил на территории острова карантин ранее, чем это сделали в Ухане.
На чрезвычайное заседание Всемирной организации здравоохранения 22 января собрались представители 16 стран. Но Тайвань на это заседание не пригласили. И участники заседания приняли решение не объявлять пока режим чрезвычайной ситуации.
Это было сделано неделей позже – 30 января.
К тому времени во всем мире уже было подтверждено 8 тысяч случаев заболевания, вызванных новым вирусом, и 170 смертей.
Исходя их стандартов ВОЗ и согласно международному договору о защите общественного здоровья, ситуация была расценена как очень опасная для общественного здоровья. Это был серьезный сигнал странам-участницам ВОЗ.
С тех пор как ВОЗ получила информацию о начале распространения нового заболевания до решения об объявлении режима чрезвычайной ситуации прошел один месяц. А все это время в Китае готовились к встрече Нового года по восточному календарю, а это всегда связано с большой миграцией населения по всему миру.
Ученые выяснили, что уже в январе вирус достиг Италии, США и других стран, где началось его неконтролируемое распространение.
Но этого не произошло на Тайване, у которого самое активное сообщение с материковым Китаем.
Любой может критиковать ВОЗ и, оглядываясь назад, заявлять, что решения были приняты запоздало. Забывая о том, что решения были адекватными, исходя из ситуации на конкретный момент.
Независимость Тайваня признают только 15 стран мира, в Европе это только Ватикан. Иначе любая страна рискует испортить свои отношения с Китаем.
Тайвань многие годы пытался стать полноправным членом ВОЗ, но под давлением Китая этого не произошло.
До сих пор из 24-миллионного населения Тайваня Covid-19 инфицировались менее 500 человек, а умерли всего шесть.
С начала распространения вируса по всему миру все чаще звучат заявления о том, что Китай скрывает истинное количество жертв среди своего населения.
В свою очередь руководство Тайваня заявляет, что могло бы помочь миру действовать более оперативно и качественно в борьбе с Covid-19, но во Всемирной организации здравоохранения к нему не прислушались.
Тайвань вновь предпринимает попутки вступить в ВОЗ, и, похоже, на этот раз у него будет больше сторонников. Так, конгрессмены США направили в представительства около 60 стран, которых считают своими единомышленниками, письмо с просьбой пригласить Тайвань на очередной конгресс ВОЗ пока в качестве наблюдателя. В числе адресатов - Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Саудовская Аравия, Таиланд и Япония.
Видео: "Территория лжи" о том, как развивались события