В Таллинне нетрезвый водитель врезался в автобус

Вчера, 11 июля, в 22.24 в Таллинне возле дома на улице Сыле, 27 произошло ДТП: 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял управление над автомобилем Audi A6 и врезался в бок автобуса Volvo, за рулем которого был также 50-летний мужчина.

Водитель Audi и его 33-летний пассажир были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.