В Таллинне нетрезвый водитель врезался в автобус

В субботу поздно вечером в Таллинне пьяный водитель врезался в автобус, в результате инцидента пострадали двое, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Вчера, 11 июля, в 22.24 в Таллинне возле дома на улице Сыле, 27 произошло ДТП: 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял управление над автомобилем Audi A6 и врезался в бок автобуса Volvo, за рулем которого был также 50-летний мужчина.
Водитель Audi и его 33-летний пассажир были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло пять тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали семь человек. Также был задержан 31 нетрезвый водитель.