График ⟩ Рост цен на жилье в Эстонии – один из самых высоких в ЕС

Ежегодный рост цен был быстрее только в Люксембурге и Словакии - 14 процентов и 13,1 соответственно. В Португалии рост был быстрее на 0,1 процент, составив 4,9 процента.

В Европейском союзе цены на жилье за год выросли в среднем на 5,5 процента и в зоне евро - на 5 процентов, по сравнению с предыдущим кварталом цены выросли на 1,2 и 0,9 процента соответственно.

По данным Евростата, рост цен за год на 5 процентов является самым быстрым, начиная со второго квартала 2007 года.

Если сравнивать с первым кварталом 2019 года, цены на жилье упали только в Венгрии (на 1,2 процента), к концу прошлого года жилье стало более доступным в четырех странах. Цены на жилье упали в среднем на 4,3 процента на Мальте, на 1,1 процента - в Венгрии и на 0,8 и 0,1 процента - в Ирландии и Бельгии соответственно.

Несколько риэлторских компаний и бюро недавно сообщили, что конца роста цен не видно, рынок практически восстановился и вирусный шок преодолен.

Аналитик бюро недвижимости Arco Vara Михкель Элисте критически настроен по отношению к подобным упрошенным обзорам и считает их дезинформацией.

В частности, в последние несколько месяцев на новые квартиры приходилось гораздо больше, чем обычно, сделок, что создало впечатление роста цен, поскольку цена квадратного метра новой квартиры примерно на 40 процентов выше, чем старой.

По данным Arco Vara, в июне в Эстонии было совершено 1483 сделки купли-продажи квартир, как отметил Элисте, активность сделок примерно на 20 процентов ниже, чем в прошлом году, и в ближайшие месяцы значительного роста не ожидается. Однако по сравнению с апрелем и маем рынок все же ожил.

Аналитик Arco Vara заметил на бумаге значительное снижение продаж новых квартир, следствием этого может стать долгожданное падение цен на рынке недвижимости.