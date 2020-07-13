Прокуратура возбудила первое дело о мошенничестве по компенсациям урезанной зарплаты

Прокуратура возбудила дело о мошенничестве в отношении группы людей, пытавшихся обманным путем получить в Кассе страхования от безработицы компенсацию сокращенной работодателем зарплаты, которая выплачивалась в мае-июне текущего года, пишет Rus.ERR.
Информацию об открытии следствия по статье "мошенничество", за которое предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до четырех лет, сообщили в пресс-службе Лыунаской окружной прокуратуры.
"В мае при рассмотрении заявок на компенсацию [урезанной] зарплаты бросилась в глаза одна группа, которая подавала заявки на компенсацию от имени различных фирм. Если бы эту схему удалось реализовать, ущерб составил бы 100 000 евро", - сообщила представитель Кассы Анника Коппель.
По ее словам, часть поданных заявок была отозвана после того, как Касса по безработице задала дополнительные вопросы. В некоторых случаях не исключено, что предприниматели просто не ознакомились в достаточной мере с условиями выплаты пособия, однако в ряде случаев были сделаны попытки получить деньги нечестным путем.
Коппель сообщила, что некоторые фирмы запрашивали данное пособие для работников, которые, к примеру, находились весь календарный месяц в отпуске, на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.