Прокуратура возбудила первое дело о мошенничестве по компенсациям урезанной зарплаты

Информацию об открытии следствия по статье "мошенничество", за которое предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до четырех лет, сообщили в пресс-службе Лыунаской окружной прокуратуры.

"В мае при рассмотрении заявок на компенсацию [урезанной] зарплаты бросилась в глаза одна группа, которая подавала заявки на компенсацию от имени различных фирм. Если бы эту схему удалось реализовать, ущерб составил бы 100 000 евро", - сообщила представитель Кассы Анника Коппель.

По ее словам, часть поданных заявок была отозвана после того, как Касса по безработице задала дополнительные вопросы. В некоторых случаях не исключено, что предприниматели просто не ознакомились в достаточной мере с условиями выплаты пособия, однако в ряде случаев были сделаны попытки получить деньги нечестным путем.