Французские истребители пролетят над Таллинном на малой высоте

Посол Эрик Ламуру приглашает всех друзей Франции принять участие в отмечании Национального праздника, хотя празднование в этом году будет виртуальным.

"Из-за глобальной вспышки коронавируса французское посольство не будет в этом году устраивать в Таллинне традиционный прием. Но по цифровым каналам посольства все желающие могут разделить с нами праздничное настроение в течение всей недели. В качестве бонуса можно сегодня насладиться полетом французских истребителей над Таллинном", - сказал посол Ламуру.