Французские истребители пролетят над Таллинном на малой высоте

Французские истребители Mirage 2000-5 во вторник облетом Таллинна отметят Национальный праздник Франции, также известны как День взятия Бастилии. Полет на малой высоте состоится в 15 часов и будет хорошо заметен в районе пляжа Пирита, сообщила BNS пресс-служба посольства Франции.
Посол Эрик Ламуру приглашает всех друзей Франции принять участие в отмечании Национального праздника, хотя празднование в этом году будет виртуальным.
"Из-за глобальной вспышки коронавируса французское посольство не будет в этом году устраивать в Таллинне традиционный прием. Но по цифровым каналам посольства все желающие могут разделить с нами праздничное настроение в течение всей недели. В качестве бонуса можно сегодня насладиться полетом французских истребителей над Таллинном", - сказал посол Ламуру.
Истребители Мираж 2000-5 ВВС Франции охраняют воздушное пространство стран Балтии из Эмари с мая по август этого года. Военно-воздушные силы Франции регулярно участвуют в миссии по обеспечению воздушной безопасности с момента ее создания в 2004 году. Это второй раз, когда французы дислоцированы в Эмари в рамках миссии НАТО.