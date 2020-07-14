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Французские истребители пролетят над Таллинном на малой высоте

FILE - In this Wednesday, Nov. 8, 2017 file photo, a French Mirage 2000D jet fighter takes off from Ovda airbase near Eilat, southern Israel, during the 2017 Blue Flag exercise. A French fighter jet carrying two pilots has disappeared from radar screens near the Swiss border. A French air force spokeswoman said the Mirage 2000D was last detected Wednesday in a snow-covered mountainous area between the Doubs and Jura regions (AP Photo/Ariel Schalit, File)

ФОТО: Ariel Schalit / AP

Французские истребители Mirage 2000-5 во вторник облетом Таллинна отметят Национальный праздник Франции, также известны как День взятия Бастилии. Полет на малой высоте состоится в 15 часов и будет хорошо заметен в районе пляжа Пирита, сообщила BNS пресс-служба посольства Франции.

Посол Эрик Ламуру приглашает всех друзей Франции принять участие в отмечании Национального праздника, хотя празднование в этом году будет виртуальным. 

"Из-за глобальной вспышки коронавируса французское посольство не будет в этом году устраивать в Таллинне традиционный прием. Но по цифровым каналам посольства все желающие могут разделить с нами праздничное настроение в течение всей недели. В качестве бонуса можно сегодня насладиться полетом французских истребителей над Таллинном", - сказал посол Ламуру. 

Истребители Мираж 2000-5 ВВС Франции охраняют воздушное пространство стран Балтии из Эмари с мая по август этого года. Военно-воздушные силы Франции регулярно участвуют в миссии по обеспечению воздушной безопасности с момента ее создания в 2004 году. Это второй раз, когда французы дислоцированы в Эмари в рамках миссии НАТО.

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