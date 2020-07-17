Фото ⟩ В Виймси сдается в аренду роскошная вилла с панорамным видом на Таллинн

Архитектором построенной в 2008 году виллы является Айво Шульц. С 2014 по 2015 года в ней прошли масштабные работы по обновлению. Дом повторяет топографию участка и имеет два этажа со стороны возвышенности и три этажа с обратной стороны.

Вилла Мийдуранна. ФОТО: KV.EE

На первом этаже расположены впечатляющий холл с двумя гардеробами, две спальни, в одной из которых есть выход на террасу, галерея, сауна, бытовое помещение и ванная с туалетом. На втором этаже расположены гостиная, кухня и четыре террасы разного размера, а также просторная спальня с отдельной ванной и гардеробом.

Вилла Мийдуранна. ФОТО: KV.EE

На нулевом этаже расположены гараж на две машины, несколько кладовок, техническая и серверная комнаты, винный погреб с зоной отдыха, комната для досуга и хобби, туалет, банный комплекс и спортивный зал.

Вилла Мийдуранна. ФОТО: KV.EE

При строительстве виллы были использованы натуральные материалы высшего качества. Большая часть мебели изготовлена по спецзаказу. Свет и уют обеспечивают дизайнерские лампы. Элегантности и роскоши добавляет высококачественная кухонная мебель с каменной столешницей и интегрированной техникой. На террасе на крыше площадью 130 м² имеются гриль и джакузи.

Вилла Мийдуранна. ФОТО: KV.EE

Особое внимание уделено безопасности. Входная дверь может открываться ключом, паролем или отпечатком пальца. Большинство внутренних дверей открываются только при введении пароля. Автомобильные ворота имеют модуль GSM и могут быть открыты с пульта или мобильного телефона. Внутри здания и по периметру виллы установлено видеонаблюдение.

Вилла Мийдуранна. ФОТО: KV.EE

Ежемесячная плата за аренду этой виллы — 6500 евро. Расходы за депозит, предоплату и плату за договор составят 21 000 евро. Подробнее с этим предложением можно ознакомиться здесь.