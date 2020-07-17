Omniva обещает: застрявшие во время пандемии китайские посылки начали прибывать в Эстонию

Объемы международных посылок увеличились по сравнению с июнем почти на 60 процентов, а по сравнению с апрелем и маем – в несколько раз.

По словам руководителя по международным услугам предприятия Мариты Мяги, прибывающие в Эстонию посылки дойдут до клиентов без больших задержек. «Из-за больших объемов работы вместо обычных пары дней на внутриреспубликанскую обработку и доставку на место может потребоваться максимум неделя», - уточнила она. По словам Мяги, нельзя исключать, что некоторые прибывающие в Эстонию посылки уже превысили свой двухмесячный срок поставки, и возможно даже компенсированы торговцем.

«Поскольку сроки поставок китайских посылок после пандемии начали восстанавливаться, среди прибывающих сейчас посылок может оказаться как товар, заказанный в июне, так и то, что купили в марте, но оно надолго застряло в цепи поставки», - сказала Мяги. Она добавила, что вне зависимости от того, компенсирован товар покупателю или нет, Omniva доставит прибывшую посылку заказчику так быстро, как это возможно.

По поводу тех посылок, которые в Эстонию еще не прибыли, Omniva ничего сказать не может: «Самым разумным для клиента будет набраться терпения, и отслеживать движение своей посылке на сайте Omniva в рубрике поиска. К сожалению, и наша служба поддержки клиентов не имеет информации о посылках, которые еще находятся в пути».

Однако, по словам Мяги, нужно обратить внимание на то, что, например, система отслеживания AliExpress может давать ошибочную информацию: «Китайский товар обычно прибывает в Эстонию через несколько транзитных стран. На сайте AliExpress обычно пишут, что товар попал в Эстонию, уже тогда, когда в действительности он приземлился в транзитной стране. Для того чтобы посылка реально добралась до Эстонии может потребоваться еще две недели».

Мяги отметила, что заказанный в Китае товар в большей степени перемещается воздушным транспортом, но частично он может по-прежнему ехать по железной дороге. Новые заказанные посылки по сравнению с ситуацией двухмесячной давности, сейчас прибывают значительно быстрее.