Пропал 25-летний мужчина: полиция обратилась с просьбой к водителям
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего 20 июля вечером в Пярну 25-летнего Яко.
21 июля в Центр тревоги поступило сообщение о пропавшем Яко, которого в последний раз видела 20 июля в 20:30 в Пярну на Рижском шоссе на заправке Circle K.
Он покинул заправку пешком и попал на запись камеры видеонаблюдения, но неизвестно, куда он направился. Его телефон выключен. Из-за состояния здоровья без помощи посторонних он может попасть в беду.
Полицейские проверяют все возможные места, куда он мог пойти, его приметы переданы всем патрулям.
У Яко худое телосложение, рост 178 сантиметров. У него серые глаза и темные короткие волосы. На нем была черная футболка с большим изображением волка, черные брюки с боковыми карманами и бежевые кроссовки с длинными голенищами. Он носит очки с темной оправой.
22 июля полиция обратилась с просьбой. Поскольку до сих пор неизвестно, в каком направлении Яко мог уйти с заправки, полиция просит всех водителей, которые были за рулем в понедельник вечером 20 июля в промежуток с 20:30 до 21:30 на Рижском шоссе в Пярну недалеко от заправки Circle K, на Лийви-теэ, перекрестке Пайдеского и Рижского шоссе, а затем ехали в сторону Синди или Тарту и у которых есть видеорегистратор, по возможности просмотреть записи за этот период, поскольку есть вероятность, что они помогут установить передвижения Яко.
Полиция просит всех, кто видел Яко или у кого есть информация о его возможном местонахождении, дать об этом знать по телефону 5199 8082 или в Центр тревоги по номеру 112.