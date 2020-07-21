Пропал 25-летний мужчина: полиция обратилась с просьбой к водителям

21 июля в Центр тревоги поступило сообщение о пропавшем Яко, которого в последний раз видела 20 июля в 20:30 в Пярну на Рижском шоссе на заправке Circle K.

Он покинул заправку пешком и попал на запись камеры видеонаблюдения, но неизвестно, куда он направился. Его телефон выключен. Из-за состояния здоровья без помощи посторонних он может попасть в беду.

Полицейские проверяют все возможные места, куда он мог пойти, его приметы переданы всем патрулям.

У Яко худое телосложение, рост 178 сантиметров. У него серые глаза и темные короткие волосы. На нем была черная футболка с большим изображением волка, черные брюки с боковыми карманами и бежевые кроссовки с длинными голенищами. Он носит очки с темной оправой.

22 июля полиция обратилась с просьбой. Поскольку до сих пор неизвестно, в каком направлении Яко мог уйти с заправки, полиция просит всех водителей, которые были за рулем в понедельник вечером 20 июля в промежуток с 20:30 до 21:30 на Рижском шоссе в Пярну недалеко от заправки Circle K, на Лийви-теэ, перекрестке Пайдеского и Рижского шоссе, а затем ехали в сторону Синди или Тарту и у которых есть видеорегистратор, по возможности просмотреть записи за этот период, поскольку есть вероятность, что они помогут установить передвижения Яко.