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Британский кабинет рассматривает ужесточение законов о безопасности после того, как члены парламента обвинили правительство в серьезной недооценке «российской угрозы» по следам публикации доклада о попытках России вмешаться в выборы и референдумы.

Источники на Даунинг-стрит говорят, что премьер-министр рассматривает возможность принятия нового закона, который будет требовать от агентов внешнего влияния официально регистрироваться.

Однако конкретного законопроекта сейчас нет, сообщает корреспондент Би-би-си Крис Мэйсон.

Накануне лейбористская оппозиция в парламенте жестко раскритиковала правительство тори за «системные провалы» в оценке угрозы и противодействию России и других, по их выражению, враждебных государств.

В среду члены кабинета должны ответить на вопросы в парламенте. Теневой министр внутренних дел Ник Томас-Саймондс обвинил действующее правительство в том, что оно не обеспечило спецслужбы стратегической поддержкой, законодательством и ресурсами для противостояния "растущей угрозе" со стороны Москвы.

Глава МИД Британии Доминик Рааб во вторник заявил: «Россия должна прекратить атаки на Британию и на наших союзников. Мы будем решительно защищать нашу страну, нашу демократию и наши ценности от подобных враждебных действий».

Министр транспорта Грант Шэппс сказал Би-би-си, что Лондон не должен быть местом отмывания российских денег.

«Очень важно, чтобы доброе имя Лондона, Сити и Соединенного Королевства - в том, что касается законодательства о борьбе с отмыванием денег - поддерживалось», - сказал он.

В докладе «Россия» авторы среди прочего обращали внимание на обширные денежные потоки из России в Британию, назвав Лондон «прачечной» российских олигархов.

Но от правительства Бориса Джонсона требуют гораздо более активных действий против российского шпионажа и диверсий после того, как в докладе парламентского комитета по разведке и безопасности Великобритания была названа одной их главных мишеней после США и НАТО.

В 50-страничном докладе комитет сделал вывод, что во время выборов в Британии против нее явно велись кампании дезинформации, причем не силами одной конкретной организации, а различными «конторами» по очереди.

Одной из рекомендаций авторов отчета было принятие новых законов. Рассматриваемый сейчас вариант, вероятно, близок тому «Акту о шпионаже», который предлагал комитет по разведке. По словам политического корреспондента Би-би-си Криса Мэйсона, проект ставит вне закона любую шпионскую деятельность на территории Британии.

Такой закон может включать в себя требования к тем, кто по работе представляет интересы иностранных держав, регистрироваться по прибытии в Британию. Те, кто этого не сделает и будет действовать «под прикрытием», окажутся нарушителями закона.

Газета Times сообщила, что целью любого нового законопроекта будет усложнить деятельность враждебных оперативных агентов на территории Британии и что за образец, вероятно, будут взяты похожие законы США и Австралии.

Лора Кунсберг, политический редактор Би-би-си

Если ты не ищешь, то и не найдешь.

Нарочно или нет, но долгожданная публикация парламентского доклада подчеркнула зияющие дыры в государственной политике в отношении российской угрозы.

Многие годы из-за недостатка внимания к проблеме и недостатка любопытства спецслужб риски оставались недооцененными либо вообще незамеченными.

Теперь британское правительство ужесточает позицию в отношении путинской России.

Как правительство отвечает на обвинения

В докладе «Россия» парламентарии отметили, что кабинет министров не сделал ни одной попытки расследовать заявления о вмешательстве России в референдум о Брекзите, и раскритиковали разведку и контрразведку за то, что они не обратили внимания на эти сообщения.

Правительство слишком поздно осознало степень угрозы, которую может представлять Россия, в то время уже взлом сайтов Демократической партии США перед выборами 2016 года показал, насколько серьезны могут быть операции в стиле «взломай и слей» (hack and leak), сказано в докладе. Возможно, что так же спецслужбы проморгали враждебные действия и со стороны других стран, например, Китая, говорят члены парламента.

Кабинет Джонсона парирует подобные упреки. Министры отказались поручить разведслужбам провести полномасштабное расследование потенциального влияния России на референдум 2016 года о выходе Великобритании из Евросоюза, потому что у правительства нет доказательств, что такое вмешательство оказалось успешным.

Министр иностранных дел Доминик Рааб категорически возразил на заявление члена парламента от Шотландской национальной партии Стюарта Хози, что правительство даже пыталось искать доказательства вмешательства России и «изо всех сил избегало» этого.