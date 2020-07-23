Фото ⟩ Пьяный лихач без прав выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль

В среду, 22 июля, в 20.04 в волости Мульги на 0,5 километре дороги Ууэ-Каристе-Супси произошло ДТП: столкнулись автомобиль Peugeot 206 и внедорожник Volkswagen Amarok. Водитель Peugeot был пьян.
По предварительным данным, после поворота автомобиль Peugeot выехал на встречную полосу и столкнулся там с Volkswagen Amarok. Сидевший за рулем Volkswagen 50-летний мужчина не пострадал, пишет Sakala.
Сидевший за рулем Peugeot 19-летний молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения, также у него нет водительских прав. Он пострадал в ДТП и был доставлен в Вильяндискую больницу. Скорость Peugeot в момент ДТП была больше допустимой.
Движение на месте аварии было нарушено более часа, сообщил побывавший на месте ДТП фотограф Кенно Соо.