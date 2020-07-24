Галерея ⟩ Центральная телефонная станция сначала стала офисом Telia, а теперь превращается в жилой дом

Здание, расположенное по адресу Лай, 29, ранее было известно тартусцам как центральная телефонная станция. Компания Scandium Kinnisvara приобрела здание у компании Telia в 2019 году. В доме будут располагаться квартиры в стиле лофт и малометражные квартиры, хорошим дополнением к которым станут разнообразные помещения общего пользования. В доме, строительство которого завершится в декабре, будут находиться тренажерный зал, кинозал, актовый зал, прачечная самообслуживания, парковка велосипедов внутри здания и солнечная терраса. На первом этаже планируется также кафе-ресторан.

Праздник стропил на строительстве лофтов Duo. ФОТО: Андреас Юпитс

«Генеральный подрядчик KRC проделал хорошую работу, и строительство шло по плану, несмотря на чрезвычайное положение, введенное весной в Эстонии. Имеется три квартиры-образца, которые показывают, как будут выглядеть лофты DUO по завершении строительства. Компания Scandium имеет хороший опыт с квартирами в стиле лофт, расположенными в Таллинне – и в проекте DUO они тоже оказались очень популярными», - сказал исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.

Строительство лофтов DUO достигло максимальной высоты. ФОТО: Андреас Юпитс

Калле Арон, член правления Scandium Kinnisvara, уточнил:«Лофты DUO как проект близки нашему сердцу по нескольким причинам. Как жители Тарту мы помним рассказы о том, как отсюда посылались телеграммы, а еще позднее – заказывались междугородние звонки. Как девелоперы мы чтим достойную архитектуру времен довоенной Эстонии, которой мы с помощью передовых архитекторов возвращаем былое великолепие. Мы впервые создали в Тарту, помимо большого количества квартир, также и дополнительные помещения, которые делают жизнь жильцов еще более комфортной».

Лофты DUO расположены в самом центре города, на углу улиц Рюйтли и Лай. Из высокого здания открываются виды как на церковь святого Яана и на район Супилинн. Главный корпус Тартуского университета и новый учебный центр Delta находятся в нескольких минутах ходьбы.