Видео ⟩ В Риге таксист пытался скрыться от полиции. Закончилось все печально

Как сообщает Degpunktā, сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулировавшие в Кенгарагсе, в среду вечером заметили водителя такси со странной манерой вождения. Они решили его остановить и выяснить причину таких маневров.

Несмотря на требование остановить автомобиль, реакция водителя была обратной - он ускорился, и полиции пришлось вызвать подкрепление.

Началась погоня, во время которой таксисту даже удалось несколько раз скрыться в лабиринтах дворов многоквартирных домов Кенгарагса, однако в конце концов его все же поймали.

Причиной бегства оказалось не алкогольное опьянение, а отсутствие медицинской справки.

Стоит полагать, что водитель пожалел о своем бегстве - ему грозит не только штраф в размере 2000 евро, но и запрет садиться за руль в течение пяти лет.