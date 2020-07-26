График ⟩ Дивиденды акционеров финской компании Olvi поступают преимущественно от A. Le Coq

В прошлом году оборот A. Le Coq, 71,3 миллиона евро, составил 17 процентов от общего оборота концерна. 27% операционной прибыли концерна, которая составляла 52,5 млн евро, была получена от пивоваренного завода в Тарту. Операционная прибыль A. Le Coq, которая, согласно финансовому отчету Olvi, в прошлом году составляла 14,3 млн евро, уступала только финскому подразделению Olvi с 18,5 млн евро, при этом оборот финского подразделения в два с лишним раза выше, чем у эстонского.

Помимо финских и эстонских дочерних предприятий, в концерн Olvi входят компании Cēsu Alus в Латвии, Volfas Engelman в Литве и Lidskoje Pivo в Беларуси.

Из финансового отчета двух компаний следует, что для акционеров Olvi A. Le Coq является главным плательщиком дивидендов. Дивиденды выплачиваются компании-владельцу A. Le Coq с 2011 года. В то время выплаты дивидендов A. Le Coq составляли около половины доходов акционеров Olvi.

В прошлом году A. Le Coq выплатила Olvi рекордные 18 млн евро в качестве дивидендов, в общей сложности Olvi выплатила акционерам 18,6 млн евро, что означает, что 97 процентов дивидендов акционеров Olvi были выплачены эстонской компанией.

В этом году A. Le Coq выплатил Olvi 16 миллионов, а Olvi выплатит акционерам в общей сложности 20,7 млн ​​евро. Olvi выплатит дивиденды двумя частями в этом году. Половину, 50 центов за акцию, финский производитель напитков уже заплатил. Вторые 50 центов за акцию будут выплачены восьмого сентября.

За десять лет A. Le Coq выплатил Olvi в общей сложности 106 миллионов евро в виде дивидендов.

Оборот A. Le Coq в прошлом году увеличился на 1,3% до 71,3 млн евро.

«На экономические показатели 2018 и 2019 года большое влияние оказало изменение ставок акцизного налога на пиво и легкие алкогольные напитки – удвоение в 2017 и 2018 годах привело к тому, что значительная часть эстонских потребителей направилась в местные магазины на границе с Латвией», – пишет A. Le Coq в экономическом отчете прошлого года. «К счастью, в 2019 году правительство Эстонии признало просчеты и с первого июля снизило ставки акцизов на алкоголь на 25 процентов. В результате этого шага торговый туризм к южной границе начал постепенно сокращаться», – добавили в компании.