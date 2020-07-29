Галерея ⟩ В Ярвамаа богатый урожай грибов и ягод

На только что присланных фотографиях видно, что тихая охота оказалась удачной: наверняка в этом году леса и болота будут радовать нас богатым урожаем грибов и ягод. В корзинках грибников уже много рыжиков и других грибов. Не жалуются и сборщики черники и голубики.

Один грибник в воскресенье нашел желтый груздь очень интересной, необычной формы. «Однако своеобразный внешний вид не избавил груздь от уже предопределенной судьбы - стать маринованным», - написал читатель.

Собирают и лесные ягоды. «Я собрал за час четыре литра морошки, а всего - 36 литров. К сожалению, больше идти в лес не было времени, поэтому в подлеске осталось еще много ягоды. Я не припомню, когда в последнее время было такое изобилие морошки», - сообщает другой читатель.