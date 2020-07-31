В Эстонии коронавирус подтвержден еще у 13 человек

Согласно Регистру народонаселения, девять положительных тестов поступило из Тартумаа (семь из них в Тарту), два из Харьюмаа (Таллинн) и два из Ида-Вирумаа (один из них в Нарве).

Четыре новых случая в Тартумаа связаны с прошедшей 18 июля вечеринкой в ночном клубе Vabank. В одном из случаев, зафиксированных в Таллинне, речь идет о заражении в кругу семьи (18 июля член семьи был в ночном клубе Vabank). Друзья второго коронапозитивного человека участвовали в соревнованиях э-спорта в Vaba Lava в Нарве (куда вирус был завезен еще одним посетителем вышеуказанного ночного клуба). В настоящий момент вместе с заразившимися из Харьюмаа в так называемую Vabank-вспышку попали 15 человек, эти цифры могут расти.

Что касается двух зараженных из Ида-Вирумаа, то в одном случае вирус был привезен из Белоруссии, а во втором случае человек сдал положительный анализ, когда был положен в больницу, но его повторные тесты были отрицательными. Обстоятельства других случаев заражения устанавливаются.

По состоянию на утро 31 июля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось четыре пациента. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день выписано 393 пациента, закончено 380 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 930 человек. Из них истории болезни 1462 пациентов закончены (75,8%), у 466 человек (24,2%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

Всего в Эстонии сделано более 119 000 тестов, из них 2064, то 1,7% оказались положительными. Более подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.