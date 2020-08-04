Активность сделок с квартирами восстановилась, а вот цены на квартиры - упали

По предварительным данным Земельного департамента, в июле в Эстонии было заключено на 18 процентов больше сделок купли-продажи, чем в предыдущем месяце. В то же время средняя цена квадратного метра проданных квартир снизилась, по сравнению с июнем, на 4 процента, составив в июле 1311 евро.

По сравнению с июлем прошлого года количество сделок купли-продажи квартир в Эстонии все еще на 8 процентов меньше, а средняя цена квадратного метра - на 2,5 процента ниже.

«Несмотря на неопределенность экономической ситуации, рынок квартир на удивление активен. Мы видим быстрое восстановление количества сделок, а также снижение цен, которое показывает, что рынок склоняется в сторону покупателей», - прокомментировала рыночную ситуацию руководитель портала недвижимости City24 Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, число посетителей портала и недавно проведенная кампания Дни клиентов» также показывают, что интерес к покупке собственного жилья остается высоким.