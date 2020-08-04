Фото и видео ⟩ Мощнейший взрыв прогремел в столице Ливана, сотни человек пострадали

Сообщается, что на месте взрыва, в городском порту, работают спасатели. Взрывом вышибло стекла в окнах и разбило витрины в нескольких кварталах вокруг.

В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших. По меньшей мере десять человек погибли.

Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) August 4, 2020

Министр здравоохранения страны Хамад Хасан сказал, что масштаб ущерба значителен, а число раненых очень велико.

По всему Бейруту мобилизуют врачей, больницы, экстренные службы и даже военных для помощи пострадавшим и ликвидации последствий масштабной трагедии.

Губернатор столицы Ливана сравнил произошедшее с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны. Потому он не исключил, что число жертв и пострадавших может ещё вырасти.

Несколько домов рядом с портом оказались полностью разрушенными. Под их завалами могут находиться люди.

О причинах происшествия пока что точно неизвестно. Телеканал Al Hadath не исключает, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар. Телеканал Al Mayadeen сообщал, что взрыв произошел на складе пиротехники. Глава министерства здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что причиной взрыва стало возгорание на борту судна, перевозившего пиротехнику. При этом власти исключают теракт.