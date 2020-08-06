Чт, 6.08.2020
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Только посмотрите ⟩ Три прекрасные квартиры, которые можно купить без банковского кредита

Viietoaline korter Tallinnas.

ФОТО: KV.EE

Ходатайствовать о кредите может не каждый. Но сейчас на эстонском рынке недвижимости набирает популярность покупка квартир в рассрочку. Вот три  квартиры, покупатели которых могут использовать эту возможность, передает Kodustiil.

Собственники следующих трех квартир готовы предоставить рассрочку платежей частному лицу, что означает, что для покупки этого жилья не требуется банковский кредит.

Трехкомнатная квартира в Кехтна, 25 990 евро

Трехкомнатная квартира в Кехтна.

ФОТО: KV.EE

Квартира на втором этаже пятиэтажного дома светлая и в очень хорошем состоянии. В квартире два балкона, две спальни, гостиная, кухня, ванная и туалет.

Пятикомнатная квартира в центре Таллинна, 935 000 евро

Пятикомнатная квартира в Таллинне.

ФОТО: KV.EE

Роскошная пятикомнатная квартира с видом на Старый город находится на последнем этаже восьмиэтажного дома в самом центре столицы. Цену квартиры и условия продажи можно обсудить.

Двухкомнатная квартира в Тарту, 99 990 евро

Двухкомнатная квартира в Тарту.

ФОТО: KV.EE

Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом находится на последнем этаже трехэтажного жилого дома. Помимо рассрочки платежа, собственник квартиры готов обсудить варианты обмена.

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