Только посмотрите ⟩ Три прекрасные квартиры, которые можно купить без банковского кредита

Ходатайствовать о кредите может не каждый. Но сейчас на эстонском рынке недвижимости набирает популярность покупка квартир в рассрочку. Вот три квартиры, покупатели которых могут использовать эту возможность, передает Kodustiil.
Собственники следующих трех квартир готовы предоставить рассрочку платежей частному лицу, что означает, что для покупки этого жилья не требуется банковский кредит.
Квартира на втором этаже пятиэтажного дома светлая и в очень хорошем состоянии. В квартире два балкона, две спальни, гостиная, кухня, ванная и туалет.
Роскошная пятикомнатная квартира с видом на Старый город находится на последнем этаже восьмиэтажного дома в самом центре столицы. Цену квартиры и условия продажи можно обсудить.
Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом находится на последнем этаже трехэтажного жилого дома. Помимо рассрочки платежа, собственник квартиры готов обсудить варианты обмена.
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