Видео ⟩ Полиция наказала водителей печально известного BMW X5

"Трагическое ДТП 20 июня на Лаагна-теэ, в котором погибло двое человек, привлекло внимание общественности к поведению всей компании, использовавшей белый BMW. Ранее этот автомобиль неоднократно попадал в поле зрения полиции как с превышениями скорости, так и обгоном по обочине на Ярвевана-теэ. На сегодняшний день все наказания по данным нарушениям вступили в силу", - сообщили полицейские.

За обгон по обочине и превышение разрешенной скорости на Пирита-теэ 29-летний ранее не привлекавшийся мужчина должен уплатить денежный штраф, а также он лишен права на управление автомобилем.

24-летний мужчина, имевший первичные права и значительно превысивший скорость на Петербургском шоссе, был также лишен права на управление автомобилем. Снова сесть за руль он сможет не раньше апреля 2022 года.