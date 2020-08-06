Видео ⟩ Полиция наказала водителей печально известного BMW X5

Как сообщил на своей страничке а Facebook Центр надзора за дорожным движением, мужчины, нарушавшие Закон о дорожном движении на печально известном автомобиле BMW X5 белого цвета, понесли наказание.
"Трагическое ДТП 20 июня на Лаагна-теэ, в котором погибло двое человек, привлекло внимание общественности к поведению всей компании, использовавшей белый BMW. Ранее этот автомобиль неоднократно попадал в поле зрения полиции как с превышениями скорости, так и обгоном по обочине на Ярвевана-теэ. На сегодняшний день все наказания по данным нарушениям вступили в силу", - сообщили полицейские.
За обгон по обочине и превышение разрешенной скорости на Пирита-теэ 29-летний ранее не привлекавшийся мужчина должен уплатить денежный штраф, а также он лишен права на управление автомобилем.
24-летний мужчина, имевший первичные права и значительно превысивший скорость на Петербургском шоссе, был также лишен права на управление автомобилем. Снова сесть за руль он сможет не раньше апреля 2022 года.
"ДТП на Лаагна-теэ должно было заставить задуматься всех водителей о своем поведении на дороге, но все равно мы постоянно видим в социальных сетях новые записи гонок на наших дорогах. Мысль погонять с друзьями может на первый взгляд показаться очень веселой, но такое веселье может иметь самые тяжелые последствия. Учитесь на чужих, а не на своих ошибках. Благодарим всех, кто сообщает полиции о нарушениях. Благодаря вам опасные для окружающих водители задерживаются постоянно", - говорится в сообщении.