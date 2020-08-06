Фото ⟩ Побег пьяного водителя от полиции бесславно закончился посреди пшеничного поля

В ночь на четверг, вскоре после полуночи мимо двигавшегося в направлении Эльва полицейского патруля на большой скорости проехал автомобиль Volvo. Пьяный водитель легкового автомобиля решил скрыться от полицейских, пишет Tartu Postimees.
События развивались таким образом, что, когда патрульная полиция повернула вслед за мчащимся Volvo, водитель прибавил скорость и попытался уйти на проселочную дорогу возле Ныо.
Во время погони водитель Volvo протаранил дорожный знак, выехал на газон, промчался вокруг заправочной станции и, наконец, выскочил на хлебное поле.
Заехавшую в поле машину патруль заметил не сразу, но очевидец вызвал полицию и сообщил, что машина выехала с дороги. Прибывшая на место полиция обнаружила двух пьяных граждан, которые требовали адвоката и заявили, что они никак к случившемуся не причастны.
Полиция сначала отправила обоих на экспертизу, а затем протрезвляться. Полиция начала разбирательство, чтобы выяснить подробности случившегося.