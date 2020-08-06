Фото ⟩ Побег пьяного водителя от полиции бесславно закончился посреди пшеничного поля

События развивались таким образом, что, когда патрульная полиция повернула вслед за мчащимся Volvo, водитель прибавил скорость и попытался уйти на проселочную дорогу возле Ныо.

В ходе погони водитель снес дорожный знак. ФОТО: Jürgen Puistaja

Во время погони водитель Volvo протаранил дорожный знак, выехал на газон, промчался вокруг заправочной станции и, наконец, выскочил на хлебное поле.

Патруль задержал пьяного водителя. ФОТО: Jürgen Puistaja

Заехавшую в поле машину патруль заметил не сразу, но очевидец вызвал полицию и сообщил, что машина выехала с дороги. Прибывшая на место полиция обнаружила двух пьяных граждан, которые требовали адвоката и заявили, что они никак к случившемуся не причастны.

Патрульная машина преследовала Volvo. ФОТО: Jürgen Puistaja

Полиция сначала отправила обоих на экспертизу, а затем протрезвляться. Полиция начала разбирательство, чтобы выяснить подробности случившегося.