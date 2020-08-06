Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом

«Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем», — слова Лукашенко в своём Facebook приводит главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман, которая присутствовала на записи интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с президентом Белоруссии в Минске.

Лукашенко признался, что перенёс COVID-19, 28 июля. По словам главы республики, болезнь он перенёс на ногах, бессимптомно. «Наконец и я попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус», — сказал он.

В какой конкретно период пандемии коронавирус настиг Лукашенко, остаётся неясным.

Белорусы потеряли бы государство, если бы пошли на «шаблонные рекомендации ВОЗ» по коронавирусу, считает президент страны.