Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту открылась новая точка общепита

По словам Smoky BBQ Меэлиса Королева, копченые блюда готовятся в расположенной рядом с Smoky BBQ в дровяной печи. «Шашлык готовится на полном огне, так вкус остается таким же, что и при жарке на огне», - рассказал Меэлис Королев.

По его мнению, именно способ готовки блюд в печи выделает Smoky BBQ среди конкурентов. «По сравнению с другими, у меня немного другое видение», - считает он.

Меэлис Королев признал, что пока интерес к его заведению проявляют преимущественно проживающие в округе люди. «Местным весьма любопытно, но для тех, кто проезжает на своих машинах мимо, я должен стать более заметным», - признал владелец.

В ближайшее время он планирует нанять себе помощника, поскольку работать одному с утра до вечера довольно изнурительно. «Я ищу толкового человека, который сможет меня заменять, мыслить со мной в одном направлении и развиваться, а также, конечно, обслуживать клиентов», - рассказал Меэлис Королев.