Впервые с мая на Сааремаа выявлен инфицированный коронавирусом

Мэр Сааремааской волости Микк Туйск сообщил, что, по данным Департамента здоровья, положительный образец был получен прямо на Сааремаа. Инфицированный в Тарту человек вернулся домой и узнал о заражении. Сам больной, его семья и возможные контакты находятся сейчас в самоизоляции. Департамент здоровья все еще уточняет возможные контакты.

Член правления Курессаареской больницы Мярт Кылли подчеркнул, что необходимо сохранять спокойствие и соблюдать уже известные правила: тщательно мыть руки и не выходить из дома больным.

По его словам, больница готова к приему корона-позитивных зараженных на Сааремаа. «Основываясь на прошлом опыте, нашей основной целью является беречь пожилых людей. Мы убедилисьв том, что пожилые люди больше всего страдают от болезни, поэтому они должны быть особенно осторожными », - сказал Кылли.

По данным Регистра населения, в Тартуском уезде было получено 8 положительных результатов тестов (из них 2 в городе Тарту), три случая в Тартумаа, выявленные в течение дня, связаны с ночным клубом Shooters. В результате тестирования также был выявлен один новый случай коронавируса в Харьюмаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Пылвамаа.

В последний день был проанализирован первичный тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающий 1405 заболеваний COVID-19 в Эстонии.