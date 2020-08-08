Жители Ихасте подали в суд на тартуские власти, чтобы спасти родные леса

В частности, НПО обжаловала в суде детальный план, разрешенный советом, согласно которому в Ихасте по адресам Hipodroomi 4 и Männimetsa tee 3A может быть построена новая застройка с 28 участками. Хотя территория находится в частной собственности, это общая земля.

«Если 40 процентов леса будет построено, целостность леса, в которой обитают многие охраняемые виды, будет разрушена, и его биологическое разнообразие пострадает», - сказала BNS Ленне Рен-Куусик из Ассоциации жителей Ихасте. «Сообщество Ихасте очень обеспокоено тем, что долгосрочные строительные работы могут повредить оставшиеся участки леса», - добавила она.

«Лес - это не только среда обитания чрезвычайно редких видов растений и насекомых, но и единственная местная общественная территория, поскольку в районе Ихасте нет общественных зданий», - пояснила Рен-Куусик. «Люди приезжают из Тарту и за его пределы для прогулок, пикников, ягод и грибов, сбора трав, спортивного ориентирования, верховой езды, катания на лыжах, велосипедах, знакомства с природой для детей и школьников, проведения фотосессий. Район очень разнообразен природой и рельефом. Он полон птиц, гнездящихся в зарослях кустарников на окраине леса», - отметила Куусик.

Во время публичной демонстрации подробного плана в 2018 году местное сообщество подало петицию с 2275 подписями в правительство города, требуя проведения стратегической экологической оценки территории и прекращения действия детального плана.