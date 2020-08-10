В Эстонии коронавирус выявлен у шести человек

Согласно Регистру народонаселения, шесть положительных результатов теста поступили из Тартумаа (четыре из них в Тарту). Один выявленный в течение этих суток случай в Тарту связан с одним ранее заразившимся человеком. Источник заражения остальных еще выясняется.

В ходе эпидемиологического исследования Департамент здоровья установил, что в настоящий момент со вспышкой в Vabank связаны 37, в Naiiv — 18 и в Shooters — 15 случаев заражения.

По состоянию на утро 10 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось восемь пациентов. На искусственной вентиляции легких один человек. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день выписано 396 пациентов, закончено 383 истории болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 961 человек. Из них истории болезни 1487 пациентов закончены (75,8%), у 475 человек (24,2%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

Всего в Эстонии сделано более 126 000 тестов, из них 2158, то 1,7% оказались положительными. Более подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.