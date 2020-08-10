Ильвес: политика сближения между Евросоюзом и Белоруссией провалилась

Прошедшим вчера президентским выборам в Белоруссии предшествовали масштабные акции протеста, но, тем не менее, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, был переизбран на шестой срок.

«Политика сближения между Европейским союзом и Белоруссией провалилась. Действия Александра Лукашенко по заключению под стражу демократической оппозиции, подавление свободы слова и собраний и превращение выборов в фарс исключают даже молчаливую поддержку европейским демократическим обществом его режима», - заявил Тоомас Хендрик Ильвес.

«К сожалению, немногословность или молчание многих столиц Европы по теме Белоруссии и есть молчаливая поддержка режима, попирающего права человека», - считает он.