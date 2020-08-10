Ильвес: политика сближения между Евросоюзом и Белоруссией провалилась

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал в социальных сетях политику сближения между Евросоюзом и Белоруссией.
Прошедшим вчера президентским выборам в Белоруссии предшествовали масштабные акции протеста, но, тем не менее, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, был переизбран на шестой срок.
«Политика сближения между Европейским союзом и Белоруссией провалилась. Действия Александра Лукашенко по заключению под стражу демократической оппозиции, подавление свободы слова и собраний и превращение выборов в фарс исключают даже молчаливую поддержку европейским демократическим обществом его режима», - заявил Тоомас Хендрик Ильвес.
«К сожалению, немногословность или молчание многих столиц Европы по теме Белоруссии и есть молчаливая поддержка режима, попирающего права человека», - считает он.
«Я призываю Европейский союз обсудить и ввести в ответ на действия Лукашенко однозначные и эффективные санкции, цель которых заключается в защите демократии и прав человека, а также в поощрении и поддержки тех, кто выступает за демократическое будущее в Белоруссии, будущее, которое свободные люди могут выбрать на свободных выборах», - заключил он.