Президент Кальюлайд осудила происходящее в Белоруссии

Президент Керсти Кальюлайд посредством соцсети высказалась, что вчерашние выборы нельзя признать свободными и справедливыми, пишет Postimees.
«Я встревоженно слежу за тем, как власти Белоруссии пытаются жесткой силой подавить мирные демонстрации, ограничивают свободу собрания, давят на гражданское общество и нарушают элементарные права человека. Мне искренне жаль, что восточный партнер ЕС выбрал дорожку, которая только отдаляет его от Европы, а не сближает с ней», - пишет Кальюлайд.
Кроме того, Кальюлайд выразила надежду, что власти Белоруссии примут решение начать мирный диалог со своим народом.
Напомним, что вчера в Белоруссии прошли выборы президента страны, в результате которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,23% голосов. После окончания выборов в стране начались протесты, которые были подавлены грубой силой.
Eile Valgevenes toimunud valimisi ei saa esialgsete infokildude põhjal kahjuks pidada vabadeks ja õiglasteks. Jälgin...Posted by Kersti Kaljulaid on Esmaspäev, 10. august 2020