Президент Кальюлайд осудила происходящее в Белоруссии

«Я встревоженно слежу за тем, как власти Белоруссии пытаются жесткой силой подавить мирные демонстрации, ограничивают свободу собрания, давят на гражданское общество и нарушают элементарные права человека. Мне искренне жаль, что восточный партнер ЕС выбрал дорожку, которая только отдаляет его от Европы, а не сближает с ней», - пишет Кальюлайд.

Кроме того, Кальюлайд выразила надежду, что власти Белоруссии примут решение начать мирный диалог со своим народом.

Напомним, что вчера в Белоруссии прошли выборы президента страны, в результате которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,23% голосов. После окончания выборов в стране начались протесты, которые были подавлены грубой силой.