МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии

В интервью телерадиокомпании LRT Линкявичюс заявил, что минувшая ночь была очень напряженной. «Тихановская долгое время не выходила на связь, ее местоположение было неизвестно, начались ее поиски. Я могу подтвердить, что она действительно находится в Литве. Главное, что она в безопасности», — сказал министр, добавив, что пока не может сообщить дополнительные подробности.

Линкявичюс уточнил, что, по его данным, Тихановскую в Белоруссии задержали и удерживали семь часов, однако обстоятельства случившегося ему неизвестны.

Ни власти Белоруссии, ни штаб Тихановской пока не комментировали заявление главы литовского МИД.

Накануне Тихановская была в Минске. Вечером она приезжала в ЦИК Белоруссии, где подала жалобу на результаты второго тура президентских выборов.

«После трех часов в ЦИК Тихановская появилась, заявила своему адвокату Максиму Знаку, что приняла решение, попрощалась с ним и покинула здание через другой выход», — рассказывала РБК пресс-секретарь ее избирательного штаба Анна Красулина.

«Я не знаю, где она сейчас. Ее телефон в сети, но она не поднимает трубку. Я думаю, она приняла решение в интересах собственной безопасности и своих детей», — добавила она.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявляла, что не собирается покидать страну.