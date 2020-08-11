МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве «в безопасности», передает РБК со ссылкой на Twitter главы МИД прибалтийского государства Линаса Линкявичюса.
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
В интервью телерадиокомпании LRT Линкявичюс заявил, что минувшая ночь была очень напряженной. «Тихановская долгое время не выходила на связь, ее местоположение было неизвестно, начались ее поиски. Я могу подтвердить, что она действительно находится в Литве. Главное, что она в безопасности», — сказал министр, добавив, что пока не может сообщить дополнительные подробности.
Линкявичюс уточнил, что, по его данным, Тихановскую в Белоруссии задержали и удерживали семь часов, однако обстоятельства случившегося ему неизвестны.
Ни власти Белоруссии, ни штаб Тихановской пока не комментировали заявление главы литовского МИД.
Накануне Тихановская была в Минске. Вечером она приезжала в ЦИК Белоруссии, где подала жалобу на результаты второго тура президентских выборов.
«После трех часов в ЦИК Тихановская появилась, заявила своему адвокату Максиму Знаку, что приняла решение, попрощалась с ним и покинула здание через другой выход», — рассказывала РБК пресс-секретарь ее избирательного штаба Анна Красулина.
«Я не знаю, где она сейчас. Ее телефон в сети, но она не поднимает трубку. Я думаю, она приняла решение в интересах собственной безопасности и своих детей», — добавила она.
Ранее кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявляла, что не собирается покидать страну.
В свою очередь председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик вечером в понедельник заявил, что спецслужбы получили информацию из штаба оппозиции об опасениях за жизнь Тихановской. По его словам, перед этим в МВД было перехвачено сообщение о необходимости «сакральной жертвы». «Отправитель сообщения уже установлен и в ближайшее время будет задержан», — добавил Вакульчик.