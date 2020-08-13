Бесценно! Квартиры в Эстонии, которые можно купить по приемлемой для каждого цене

На портале недвижимости kv.ee появились квартиры, продавцы которых не указали их конкретную цену. Заинтересованный покупатель может предложить свою и, если договоренность будет достигнута, приобрести жилье по подходящей именно ему цене, передает Kodustiil.
Требующая реновации двухкомнатная квартира площадью 42,6 м2 находится на третьем этаже панельного доме постройки 1975 года.
Как написано в объявлении, утром солнце освещает спальню, вечером - кухню и гостиную. В доме утеплены торцевые стены, частично реконструирована система отопления.
Летом коммунальные платежи - 50–60 евро в месяц, но зимой - в два раза дороже.
С нетерпением ждет нового собственника четырехкомнатная квартира площадью 78,2 м2, расположенная на четвертом этаже построенного в 1988 году дома. В объявлении указана цена - 1 евро, но вполне возможно, что кто-то захочет заплатить побольше.
Также в объявлении говорится, что сейчас - самое время начинать ремонт квартиры, потому что в доме начинаются работы по реновации.
Квартира находится в центре поселка Ныо, рядом с детским садом, школой, магазином и волостной управой. Место для купания - озеро Вески - в 1,3 километрах. Перед домом есть детская игровая площадка, а в школе есть возможность заниматься спортом не только детям, но и всем членам семьи.
Двухкомнатная квартира находится на пятом этаже построенного в 1986 году небольшого дома. Квартира имеет хорошую планировку и балкон. Тамсалу имеет хорошее автобусное и железнодорожное сообщение с Тапа, Тарту и Таллинном.
Согласно объявлению, Тамсалу считается развивающимся регионом, где на месте созданы все возможности для жизни как молодежи, так и пенсионеров. Имеются хорошие спортивные сооружения, освещенные лыжные трассы и бассейн.