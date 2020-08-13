Бесценно! Квартиры в Эстонии, которые можно купить по приемлемой для каждого цене

Требующая реновации двухкомнатная квартира площадью 42,6 м2 находится на третьем этаже панельного доме постройки 1975 года.

Как написано в объявлении, утром солнце освещает спальню, вечером - кухню и гостиную. В доме утеплены торцевые стены, частично реконструирована система отопления.

Квартира в Кадрина. ФОТО: KV.EE

Летом коммунальные платежи - 50–60 евро в месяц, но зимой - в два раза дороже.

С нетерпением ждет нового собственника четырехкомнатная квартира площадью 78,2 м2, расположенная на четвертом этаже построенного в 1988 году дома. В объявлении указана цена - 1 евро, но вполне возможно, что кто-то захочет заплатить побольше.

Также в объявлении говорится, что сейчас - самое время начинать ремонт квартиры, потому что в доме начинаются работы по реновации.

Квартира в Ныо. ФОТО: KV.EE

Квартира находится в центре поселка Ныо, рядом с детским садом, школой, магазином и волостной управой. Место для купания - озеро Вески - в 1,3 километрах. Перед домом есть детская игровая площадка, а в школе есть возможность заниматься спортом не только детям, но и всем членам семьи.

Двухкомнатная квартира находится на пятом этаже построенного в 1986 году небольшого дома. Квартира имеет хорошую планировку и балкон. Тамсалу имеет хорошее автобусное и железнодорожное сообщение с Тапа, Тарту и Таллинном.

Квартира в Тамсалу. ФОТО: KV.EE